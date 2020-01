Calabria, Santelli: Risultati enormi, dedico vittoria a genitori

di lrs

Milano, 27 gen. (LaPresse) - "I risultati si commentano più in là nella notte ma sono risultati enormi". Lo ha detto Jole Santelli, candidata del centrodestra, commenta i primi dati delle proiezioni delle elezioni regionali in Calabria. "Permettetemi di dedicare questa vittoria innanzitutto ai miei genitori. Non so dove siano ma sono sicuro che sono con me. Tutti i ragazzi della Calabria devono poter tornare in questa terra e vivere qui", ha aggiunto.

