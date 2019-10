Calabria, Salvini: Chiedo il nuovo e non candidati pluriprocessati

di lrs

Milano, 13 ott. (LaPresse) - "Io chiedo il nuovo a nome di tanti calabresi, candidati non indagati e pluriprocessati, che guardino avanti e che non ci riportino indietro. Che permettano alla Calabria di andare avanti". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in una diretta Facebook, sul candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Calabria, tornando sulla polemica con gli alleati su Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza.

