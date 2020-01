Calabria, Renzi: Se fossi calabrese voterei per Callipo

di dab/abf

Roma, 15 gen. (LaPresse) - "Se fossi calabrese voterei Callipo e non la Santelli, ma Iv non c'è, non si presenta alle regionali in Calabria". Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nel corso della registrazione della puntata di 'Porta a porta', che andrà in onda questa sera.

