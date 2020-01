Calabria, proiezioni Opinio Rai: Pd primo partito, Lega guida cdx

di lrs

Milano, 27 gen. (LaPresse) - Secondo la quinta proiezione sulle elezioni regionali in Calabria del Consorzio Opionio Italia per Rai, con una copertura del 37%, ecco i risultati delle liste: Pd 14,7%, Lega 11,5%, Fdi 11,5%, Fi 10,7%, Io resto in Calabria 8,8%, Jole Santelli Presidente 7,8%.

