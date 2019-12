Calabria, Forza Italia candidata Jole Santelli

di ddn/dab

Roma, 19 dic. (LaPresse) - Per quanto riguarda la Regione Calabria, Forza Italia conferma "la candidatura al ruolo di Presidente della Regione dell'onorevole Jole Santelli" È quanto si legge in una nota del partito azzurro. In Campania, "sempre in base agli accordi assunti che assegnano a Forza Italia l'indicazione del candidato Presidente, confermiamo la già più volte annunciata candidatura dell'on. Stefano Caldoro".

