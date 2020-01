Calabria, exit poll Opinio Rai: Santelli davanti a Callipo di 20 punti

di lrs

Milano, 26 gen. (LaPresse) - Jole Santelli, candidata del centrodestra, si attesta fra il 49 e il 53%. Per Pippo Callipo, in corsa per il centrosinistra, 'forchetta' tra il 29 e il 33%. Ecco il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai per le elezioni regionali in Calabria.

