Calabria, Crimi: Strada simbolo del Paese, tirato in mezzo troppo presto

di lca

Milano, 17 nov. (LaPresse) - Gino Strada è "un simbolo del nostro Paese" e in Calabria "è stato tirato in mezzo troppo presto prima di capire e lui non poteva fare altro che dare la sua disponibilità da persona straordinaria che è". Lo ha detto Vito Crimi, capo politico del M5S a SkyTG24 in merito alla scelta di affiancare il nuovo commissario per la sanità in Calabria, Eugenio Gaudio, al fondatore di Emergency.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata