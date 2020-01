Calabria, Berlusconi: Fi ruolo insostituibile, grande risultato Santelli

di lrs

Milano, 27 gen. (LaPresse) - "In Calabria grande risultato di Jole Santelli che si appresta a vincere con una larga maggioranza. Ha dedicato la sua vita alla sua terra. La Calabria sarà una terre di eccellenze e valorizzare. Abbiamo fatto un bel risultato e credo sia una cosa di cui dobbiamo rallegrarci. E poi dovremo trovare tutte le persone per far rinascere la Calabria". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un collegamento telefonico con il comitato elettorale di Jole Santelli, in Calabria, sottolineando il "ruolo insostituibile di Forza Italia, summa dei principi della democrazia occidentale".

