Calabria, affluenza definitiva alle 19 al 35,52%

di lrs

Milano, 26 gen. (LaPresse) - Il dato definitivo dell'affluenza alle elezioni regionali in Calabria, alle 19, è 35,52%, rispetto al 34,68% del 2014. Guardando alle singole Province, la crescita maggiore si trova a Catanzaro, con il 37,98%: oltre tre punti in più rispetto alla scorsa tornata elettorale (34,69%). La percentuale è in crescita di poco più dell'1% a Reggio Calabria (35,19% oggi, 34,16% nel 2014). Il dato è leggermente in calo, invece, a Cosenza, Crotone e Vibo Valentia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata