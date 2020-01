Calabria, 2° exit poll Opinio Rai: Santelli 49-53%, Callipo 31-35%

di lrs

Milano, 26 gen. (LaPresse) - Jole Santelli, candidata del centrodestra in Calabria, fra il 49 e il 53%, Pippo Callipo, in corsa per il centrosinistra, fra il 31 e il 35%. Forchetta compresa fra il 5 e il 9% per Francesco Aiello (M5S), arretrato rispetto al candidato sostenuto da tre liste civiche Carlo Tansi, con una forchetta fra il 7 e l'11%. Ecco i dati del secondo exit poll (100% del campione) del Consorzio Opinio Italia per Rai.

