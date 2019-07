Cairo: Mio ingresso in politica? Ora non ho tempo, ma mai dire mai

di mad/scp

Milano, 10 lug. (LaPresse) - "Mi inorgoglisce il fatto che si parli di me come una persona che potrebbe dare una mano. Vuol dire che sono apprezzato, che il mio lavoro è apprezzato". Lo ha detto il presidente di La7, Urbano Cairo, nel corso della presentazione dei palinsesti a Milano, a chi gli chiedeva di un suo possibile ingresso in politica. Ma Cairo ha spiegato: "Non ho tempo in questo momento, sono oberato di cose da fare. Più che andare a letto alle 3 e alzarmi alle 8 non posso fare. Quindi in questo momento la risposta è no. Ma mai dire mai".

