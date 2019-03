Bus in fiamme, circolare del Viminale ai prefetti: "Stretta su sicurezza e licenze agli autisti"

Una stretta sulla sicurezza, maggiori controlli e raccordo operativo con le motorizzazioni civili. È il senso della circolare inviata questa mattina a tutti i prefetti dal capo di gabinetto del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Nel documento, elaborato dopo la vicenda dello scuolabus dato alle fiamme dall'autista a San Donato Milanese, si richiama alla "puntuale applicazione della normativa vigente per il rilascio e il rinnovo delle licenze a coloro che guidano veicoli per il trasporto di persone". Non solo. È richiesta anche l'intensificazione dei controlli da parte delle forze di polizia.

La direttiva si è resa necessaria dopo il gesto di Ousseynou Sy e in particolare dopo il 'caso' della patente sospesa e dei suoi precedenti. Stando alle dichiarazioni di Autoguidovie, Sy "si sarebbe messo in malattia quando gli venne sospesa la patente per guida in stato di ebbrezza", e l'azienda non sarebbe stata a conoscenza della "condanna definitiva a un anno per violenza sessuale".

Sul punto è intervenuto il premier Conte: "Speriamo non ci siano atti emulativi, facciamo i debiti scongiuri. Sicuramente è un episodio che ci spinge su quelli che sono i requisiti che dovrebbe avere l'autista di uno scuolabus, questa è una cosa che mi ha lasciato molto perplesso. Abbiamo disposto accertamenti perché ci sia il massimo rigore".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata