Brexit, Conte: Importante prepararsi a scenario no deal

di ntl/abf

Roma, 19 giu. (LaPresse) - "L'Italia resta impegnata per una Brexit ordinata, attraverso un accordo di recesso e per costruire una relazione futura profonda e ambiziosa con il Regno Unito dopo l'uscita dall'Unione europea. Nondimeno alla luce degli ultimi sviluppi a Londra, è importante che cittadini, imprese e tutti i soggetti interessati dalla Brexit utilizzino i mesi di proroga al 31 ottobre 2019 per prepararsi a qualsiasi scenario incluso quello, poco auspicabile, di un'uscita senza accordo". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante le comunicazioni nell'aula della Camera sul Consiglio europeo.

