Brexit, Conte: Ci stiamo preparando al no deal, Ue sia compatta

di ntl/npf

Roma, 2 apr. (LaPresse) - "Abbiamo parlato di Brexit. Sul fronte europeo noi restiamo uniti e compatti e questo è importante anche in vista del Consiglio europeo straordinario del 10 aprile. Non abbiamo ancora chiarezza sulla posizione del Regno Unito per gestire un processo così complesso e ci siamo preparati da tempo qui in Italia alla non auspicata situazione del no deal con un apposito decreto legge". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine dell'incontro con il presidente della commissione Ue Jean-Claude Juncker.

