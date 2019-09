Brexit, Amendola: Lavoriamo per accordo, ma prepariamoci a ogni scenario

di abf

Roma, 25 set. (LaPresse) - "Stiamo lavorando per salvare l'Accordo di recesso, in spirito di unità con gli altri 26 Stati membri per una Brexit ordinata. Ma alla luce della persistente incertezza nel Regno Unito sui tempi e sulle modalità con cui uscire dall'UE dobbiamo prepararci a qualsiasi scenario". Così il ministro degli Affari europei Vincenzo Amendola, durante una domanda al question time della Camera sulla Brexit. "Chiariamo subito che da parte britannica, in spirito di amicizia e alleanza, sono stati fatti sforzi importanti per creare un sistema di registrazione e di riconoscimento dei diritti dei cittadini rapido ed efficace - ha aggiunto - Ma un processo di tale portata, che comporta la registrazione in un periodo relativamente breve degli oltre tre milioni di cittadini UE residenti nel Regno Unito, presenta inevitabili complicazioni che ci hanno spinto ad intervenire con maggiore vigore a tutela dei nostri connazionali".

