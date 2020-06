Bozza Dpcm: Fino al 30/6 vietati spostamenti da e verso Paesi extra Schengen

di dab/ntl

Roma, 11 giu. (LaPresse) - "Fino al 30 giugno, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli" che sono "membri dell'Unione europea; fanno parte dell'accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano", e "a decorrere dal 16 giugno 2020, Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del nord, Serbia", salvo "che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Lo prevede una bozza di Dpcm, per l'ulteriore allentamento delle restrizioni dovute all'emergenza coronavirus.

