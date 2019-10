Boschi: Sì inasprimento pene evasione, ma no provvedimenti demagogici

di dab

Milano, 17 ott. (LaPresse) - "Siamo favorevoli a rivedere un inasprimento delle pene, ma senza esagerazioni demagogiche". Così la capogruppo di Italia viva alla Camera, Maria Elena Boschi, a 'Stasera Italia', su Rete4, parlando delle misure in esame nel governo per la lotta all'evasione fiscale, in particolare il carcere per i grandi evasori. Il punto è sulla carcerazione: "Siamo sicuri che sia il metodo migliore per colpire l'evasione? - chiede -. Secondo noi si ottengono risultati migliori con gli strumenti tecnologici".

