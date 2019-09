Boschi: "Io in bikini? Non stavo facendo politica come Salvini al Papeete"

"Salvini questa estate ha trasformato uno stabilimento balneare nel Viminale. Stava in costume da bagno tutto il giorno e nessuno ha posto il problema del corpo in politica. Credo sia il risultato di secoli di cultura maschilista e forse c'è un residuo di sessismo in questo". Così Maria Elena Boschi, deputata del Pd, a margine ai cronisti a il Tempo delle Donne a Milano, iniziativa organizzata dal Corriere della Sera che ha come tema 'Corpi. La libertà di esprimersi'.

Boschi sulla polemica della sua foto in bikini che ha postato sui social in risposta a Salvini che le dava della mummia ritorna così, stimolata dai cronisti: "Si può a volte sdrammatizzare con risposta ironica in una domenica di agosto. - dice la dem, ex ministra - È probabile essere al mare con le amiche ed è molto probabile di essere in costume da bagno se sei al mare. Io non stavo facendo la attività ministeriale da uno stabilimento, ma mi godevo due ore di sole con le amiche".

