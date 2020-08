Bonus IVA, Tridico: "In epoca di Covid l'esigenza era pagare, non controllare"

Il presidente dell'INPS in audizione alla Camera: "Gli accertamenti ancora in corso"

“Gli accertamenti sono ancora in corso e prima di pensare ad eventuali addebiti ci dobbiamo pensare ancora”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in audizione davanti alla commissione Lavoro della Camera, parlando delle modalità di richiesta e liquidazione del bonus in favore dei lavoratori autonomi, sulle categorie di destinatari di tale bonus nonché sulle relative attività di monitoraggio, vigilanza e controllo da parte dell'Istituto. L'intervento di Tridico dopo la polemica scoppiata per i tre deputati che hanno ottenuto il bonus di 600 (poi elevato a 1000) per le partite IVA.

“In epoca di Covid l’esigenza era pagare, non controllare”, ha proseguito Tridico. “Sono stati attinti dagli open data del ministero dell’Interno i dati degli amministratori locali e dei parlamentari (che hanno forme di previdenza differenti) e sono stati incrociati con quelli di chi ha chiesto i bonus. Gli ammortizzatori sociali non avevano le informazioni di primo livello sui politici nazionali e locali, si è dovuto andare per forza a un controllo di secondo livello”, ha aggiunto il presidente dell’Inps.

