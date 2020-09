Bonomi: Non c'è futuro senza giovani e donne. Applauso da Assemblea

di abf/ntl/dab

Roma, 29 set. (LaPresse) - "Non vi è futuro per le nostre società senza le energie e le intelligenze di giovani e donne". Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi nella sua relazione all'assemblea 2020. Dopo queste parole è scattato il primo applauso dell'Assemblea: "Ero curioso di capire quando sarebbe arrivato il primo applauso, ora ho capito che il tema è giovani e donne"; ha aggiunto parlando a braccio. Secondo Bonomi "per le donne l'altra vera sfida è la reale parità retributiva. Secondo il Gender Gap Report 2019 del JobPricing, a parità di lavoro con un collega uomo, in Italia è come se una donna cominciasse a guadagnare dalla seconda metà di febbraio".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata