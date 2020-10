Bonomi: Andare avanti minacciando scioperi è strada sbagliata

di fct

Milano, 29 ott. (LaPresse) - "Andare avanti minacciando discese in Piazza o non avendo rispetto delle controparti credo che sia la strada sbagliata per questo Paese". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea di Confindustria Romagna.

