Bonisoli: Ruota panoramica a Pompei? Non se ne parla nemmeno

di npf

Roma, 28 mar. (LaPresse) - "Non se ne parla nemmeno. Lasci stare, guardi. Dagli uffici non risulta sia mai arrivato un progetto del genere, ma se arrivasse lo rispediamo al mittente". Queste le parole di Alberto Bonisoli, parlamentare del Movimento 5 Stelle e Ministro per i Beni e le Attività culturali, ad Agorà Rai Tre, condotto da Serena Bortone, sul progetto di una ruota panoramica davanti al parco archeologico di Pompei.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata