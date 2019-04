Bongiorno: Castrazione chimica in ddl Lega, includerà pedofilia

di mbb/abf

Roma, 3 apr. (LaPresse) - Il provvedimento che includerà la castrazione chimica sarà "un ddl della Lega, che noi metteremo sul tavolo per confrontarci con il M5S". Il disegno "sarà più organico e, secondo me, dovrebbe prendere in considerazione anche altri tipi di reato, oltre alla violenza sulle donne, perché secondo me ora dobbiamo concentrarci sulla pedofilia". Così il ministro Giulia Bongiorno parlando ai cronisti alla Camera.

