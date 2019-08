Bonafede: Lega vuole separazione carriere giudici, noi non d'accordo

di dab

Milano, 1 ago. (LaPresse) - La Lega propone "la separazione delle carriere dei giudici. A parte che non siamo d'accordo, ma richiede una riforma costituzionale e soprattutto non ha nulla a che vedere con la riduzione dei tempi del processo penale". Lo dice il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in una diretta Facebook.

