Bonafede: "Congresso sulla Famiglia riporta indietro di secoli"

"Non andrei mai a un convegno dove la partecipazione di alcuni soggetti riporta le lancette indietro ad alcuni secoli fa". Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede a proposito del Congresso mondiale sulla Famiglia, che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo. "Non ci andrei né personalmente né come uomo delle istituzioni, perché siamo in un'emergenza sociale", ha aggiunto il Guardasigilli.