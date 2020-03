Bonafede: Ad amministrazioni penitenziarie 199mila mascherine e 768mila guanti

di dab

Roma, 25 mar. (LaPresse) - "E' per me un immenso onore potere ringraziare, ancora una volta, la polizia penitenziaria per il lavoro che tutti i giorni porta avanti nell'ombra: donne e uomini che amano il nostro Paese e lo servono in condizioni difficilissime. E permettetemi altresì di ringraziare tutti i provveditori, direttori, educatori e operatori che ogni giorno sono in prima linea in un mondo difficile come quello penitenziario". Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, rispondendo a un'interrogazione di Italia viva, durante il Question time alla Camera. "Per quanto concerne i presidi di protezione forniti al personale, ci tengo a riferire che, nella iniziale esiguità delle scorte per affrontare l'emergenza sanitaria a livello nazionale, il ministero, tramite l'amministrazione penitenziaria, si è sin da subito attivato al fine di dotare tutti gli operatori penitenziari, in primis coloro che espletano servizio all'interno delle sezioni detentive, delle mascherine e dei guanti - spiega -. Alla data del 19 marzo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha consegnato ai Provveditorati Regionali quasi duecentomila mascherine (199.127), nonché circa 760mila guanti di gomma monouso".

