Bolzano, Conte: Tragedia sconvolgente, colpisce profondamente

di dab

Roma, 5 gen. (LaPresse) - "La tragedia avvenuta la notte scorsa in Alto Adige è sconvolgente e colpisce profondamente. Esprimo la più sincera e commossa vicinanza alle famiglie dei giovani turisti tedeschi le cui vite sono state spezzate mentre erano in vacanza in Italia. Il mio cordoglio va a loro e al popolo tedesco scosso in questi giorni di festa da questa drammatica notizia. Un pensiero ai numerosi feriti, ai quali faccio l'augurio di poter tornare presto ad abbracciare i propri cari". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

