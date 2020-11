Boccia: Paese non reggerebbe lockdown nazionale, saranno territoriali

di dab

Roma, 11 nov. (LaPresse) - "Un lockdown tipo quello che abbiamo avuto a marzo non ce lo avremo, perché non reggerebbe il Paese, ma questo non esclude che facciamo lockdown territoriali come abbiamo già iniziato a fare". Così il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, durante la registrazione della puntata di 'Porta a porta', che andrà in onda questa sera, su Rai1.

