Boccia a governo e opposizioni: Collaboriamo per politica economica

di ntl/abf/alm

Roma, 22 mag. (LaPresse) - "Confindustria propone al Governo del Paese e alle opposizioni di collaborare tutti insieme per impostare una politica economica basata su realismo e pragmatismo, guidata dalla visione". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia nella sua relazione all'assemblea. "Possiamo evitare un autunno freddissimo per la nostra economia - dice - se costruiamo un programma serrato che faccia radicalmente mutare la percezione sull'immobillità dell'Italia e che ci permetta di affrontare il confronto con i partner europei sul bilancio e sul debito da pari a pari, forti di un progetto credibile e concreto. Un progetto che sia un vero e proprio atto di generosità da dedicare ai ragazzi che vogliono e hanno diritto di vivere e lavorare in Italia per il futuro di tutti noi".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata