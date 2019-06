Blutec, Barbagallo: “È stata azienda prendi i soldi e scappa, Fca ci punti per elettrico”

"Su Blutec abbiamo chiesto diverse volte a Fca, anche a Marchionne, che devono essere loro a rimettere in piedi lo stabilimento. La Blutec è una di quelle aziende prendi i soldi e scappa, stavolta non sono riusciti neanche a scappare". Così il segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo a #PoliticaPresse, il videoforum di approfondimento di LaPresse. "Oggi Fca dice di voler sposare il tema elettrico, Termini Imerese potrebbe diventare un momento di rilancio per il Paese e per quella zona industrial depauperata, che ora è un deserto industriale", ha aggiunto.