Bielorussia, Conte: Vogliamo che ci siano elezioni libere e credibili

di lrs

Milano, 2 ott. (LaPresse) - "Le elezioni" in Bielorussia "non rispondono agli standard democratici. Vogliamo che ci sia un percorso chiaro e una rapida evoluzione verso elezioni libere e credibili. Vogliamo che siano rispettati i diritti di chi protesta in maniera pacifica. Pretendiamo che le autorità prendano atto della situazione". Così il premier, Giuseppe Conte, a margine del Consiglio europeo, a Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata