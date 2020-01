Bibbiano, Sardine: "A noi altra piazza, rispettiamo la decisione delle istituzioni"

"Il questore ha scelto di confermare piazza Repubblica a Salvini e assegnare a noi piazza Libero Grassi. Noi siamo per il pieno rispetto delle istituzioni e delle scelte che le istituzioni fanno, quindi rispetteremo questa scelta". Lo dice a LaPresse il portavoce delle Sardine. "Abbiamo indetto, però, un'assemblea pubblica lunedì alle 9, al cinema Metropolis di Bibbiano - aggiunge - per parlare con la cittadinanza e chiedere ai cittadini di Bibbiano se vogliono la manifestazione in piazza Libero Grassi, che ha già 7mila partecipanti, oppure non vogliono, perché per noi la priorità è sempre Bibbiano, non come qualcun altro".

