Bibbiano, Salvini: Verificare affidi uno a uno, galera per chi lucra

di lrs

Milano, 24 lug. (LaPresse) - "Lucrare, rubare e speculare sulla pelle dei bambini è una cosa che merita galera, galera, galera. Non altro. Non avremo e non avrò pace fino a che non sarà ristabilità verità e giustizia, a costo di verificare uno per uno tutti gli affidi degli ultimi anni, non solo in Emilia-Romagna". Così il ministro dell'Interno e vicepremier leghista, Matteo Salvini, in un video su Facebook. "Spero chi ha sbagliato sulla pelle dei bambini per un business economico o per un pregiudizio da malati mentali - ha aggiunto - paghi fino in fondo. Piena fiducia nella procura di Reggio Emilia. Prima di portar via un bimbo alla sua casa, bisogna pensarci non una ma mille volte. Se qualcuno vuole fare un business sulla loro pelle, divento il nemico pubblico numero uno e divento una belva". "Non abbiate paura: denunciate, anche qua al centralino del ministero dell'Interno se ci sono sottrazioni di minori", ha sottolineato Salvini.

