Bersani: "In Emilia Romagna non contraddiciamo la prospettiva per incontro con 5 Stelle"

In Emilia Romagna "guardiamo a un incontro per il dopo con i Cinque Stelle". Così l'ex segretario del Pd Pierluigi Bersani a Roma per la festa di Articolo Uno. Se "si è aperta una prospettiva con i pentastellati non contraddiciamola". Poi l'appello a Zingaretti: "Per l'amor di Dio dacci dentro".