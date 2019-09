Bersani: "Abbattere il muro tra gli elettorati del centrosinistra e M5S"

"C'è un popolo di sinistra che è ora di chiamare a raccolta per costruire un'alternativa alla destra". Così l'ex segretario del Pd Pierluigi Bersani a Roma per la festa di Articolo Uno. "Un tavolo dovrà lavorare a un programma nuovo, che servirà a rompere un muro tra gli elettorati dei dem e dei Cinque Stelle, o a un'alleanza o a un nuovo soggetto politico". E ancora: "C'è un 20 per cento di persone che sta a guardare e non è andato alla destra, è ora di andarlo a riprendere". Zingaretti è in grado di farlo? "Certo, il problema è se lo voglia".