Berlusconi: Renzi artefice del governo, impossibile confluire in stesso partito

di lrs/scp

Milano, 13 ott. (LaPresse) - "Renzi è una persona molto abile, ma non c'è nessuna possibilità di confluire in uno stesso partito con lui. Perché lui è un uomo di sinistra e ha operato in un partito di sinistra, e tra noi e la sinistra non c'è nessuna possibilità di intesa. Renzi è stato il principale artefice di questo governo delle quattro sinistre, ha una colpa molto grave che non possiamo dimenticare". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo al convegno Idee Italia al Palazzo delle Stelline di Milano. "Auguro a Renzi buona fortuna nella sinistra. Spero anche possa diventare più importante di quello che si è detto. Auguri a Renzi, auguri a Italia Viva, ma giocano nell'altra parte del campo", aggiunge.

