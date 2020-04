Berlusconi: Proposte FI per utilizzare al meglio Bei, Mes, Sure e recovery fund

di dab

Roma, 28 apr. (LaPresse) - "Le nostre proposte sono serie e approfondite, mirano ad utilizzare al meglio i quattro strumenti (Bei, Mes, Sure, recovery fund) messi a disposizione dell'Europa anche grazie alle nostre insistenze all'interno del Ppe". Lo scrive il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella lettera inviata al vice presidente, Antonio Tajani, e al coordinamento di presidenza per la presentazione del Piano degli azzurri per la cosiddetta fase 2 dell'emergenza coronavirus.

