Berlusconi: perplesso sul referendum e contrario al blocco delle scuole

Il leader di Forza Italia ad Agorà Estate riflette sul voto e sottolinea l'importanza della sicurezza per il ritorno in classe degli studenti

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha affermato ad Agorà Estate di essere molto perplesso riguardo al referendum sul taglio dei parlamentari. "Sto ancora riflettendo sul mio voto, ferma restando l'assoluta libertà per i nostri parlamentari ed eletti. Avrà come probabile effetto una riduzione degli spazi di democrazia". L'ex premier ha poi commentato l'ipotesi di bloccare le scuole, sostenendo che avrebbe conseguenze negative sia per allievi che per famiglie, ma che "sarebbe irresponsabile riaprire senza condizioni di massima sicurezza".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata