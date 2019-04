Berlusconi operato per occlusione intestinale: è in terapia intensiva

Un'operazione per occlusione intestinale ha bloccato Silvio Berlusconi in ospedale, al San Raffaele di Milano. La decisione di operare è arrivata dopo un lungo consulto tra i medici del Cavaliere sull'opportunità di un intervento in anestesia totale. La notizia è stata confermata dopo un'anticipazione di LaPresse​​​​​.

Il leader di Forza Italia è in terapia intensiva, reparto gestito dal suo medico di fiducia, Alberto Zangrillo. Il Cav, così, ha dovuto dare forfait alle presentazione delle liste di Forza Italia per le elezioni europee a Villa Gernetto, a Lesmo (Monza-Brianza).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata