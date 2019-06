Berlusconi, la stoccata a Toti: "Un nominatissimo che chiede la democrazia"

"Lasciamolo perdere. L'ho nominato io... un nominatissimo che chiede la democrazia". È la stoccata di Silvio Berlusconi, incalzato dai giornalisti, in replica a Giovanni Toti che ha evocato la fine di un'epoca. "Il Presidente pensi a come lasciare Forza Italia", le parole del governatore della Liguria che si dice anche pronto a candidarsi in caso di primarie del centrodestra.