Berlusconi: "Il governo cadrà, siamo all'anticamera di una dittatura". Salvini: "Sciocchezze da frustrati"

Silvio Berlusconi non ha dubbi: "Sono convinto che questo governo non potrà durare presto, che Salvini si accorgerà presto di non poter tradire il programma del centrodestra presentato ai suoi elettori, che questo governo cadrà e allora ci sono due possibilità: un mandato al centrodestra che trovi in Parlamento i voti necessari a formare una maggioranza di governo oppure si andrà a nuove elezioni". Il leader di Forza Italia lo ha detto a margine del Congresso dei giovani di Forza Italia. "Se continua così siamo all'anticamera della dittatura", ha aggiunto commentando le reazioni contro la stampa di Di Maio e Di Battista dopo l'assoluzione della sindaca di Roma, Virginia Raggi.

"Anche il Pd ha capito che siamo di fronte a un grave pericolo e quindi, per le nuove persone che sono entrate e costituiscono i vertici del Pd, credo che condividano le nostre preoccupazioni e guardino al futuro come a qualcosa che dobbiamo riportare alla libertà", ha continuato Berlusconi commentando le politiche messe in campo dal Movimento 5 Stelle al governo e le possibili convergenze di posizione con gli altri partiti delle opposizioni. "Tutte le dichiarazioni del M5S, sinceramente, mettono preoccupazione. Siamo dentro una democrazia che possiamo tranquillamente definire illiberale. Sono molto preoccupato - ha proseguito - Dopo aver salvato l'Italia nel '94 sono ancora in campo per questo nuovo salvamento dell'Italia da questa nuova ondata politica, che è ancora peggio del vecchio comunismo. Vorrei far passare negli Italiani il messaggio che c'è un grande pericolo per il loro futuro, per la loro stessa libertà".

Immediata la replica di Matteo Salvini: "Berlusconi parla addirittura di rischio 'dittatura' in Italia? Io certe sciocchezze le lascerei dire ai burocrati di Bruxelles e ai frustrati di sinistra, l'Italia con la Lega al governo sarà sempre democratica e mai più serva di nessuno. Chi parla di rischio 'dittatura' in Italia non ha ben presente che l'Italia sta bene. ".

