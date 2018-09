Berlusconi attacca Salvini: "Sue uscite sgradevoli e inaccettabili. Follia alzare il deficit"

Il leader di Forza Italia promette di tornare in politica: "Candidato alle prossime elezioni per l'Italia che amo". E su Casalino: "In democrazia sarebbe fuori"

Casalino, la manovra, il rapporto con Salvini e la Lega. Silvio Berlusconi non risparmia niente e nessuno dal palco della kermesse Forza Italia.

Le prime stoccate sono per il partito di Matteo Salvini: "Ecco, ci troviamo qua a fare i conti con questo governo dove ci sono due squadre. Una, la Lega, che si è presentata con il nostro stesso programma, scritto al 95 per cento da noi. L'altra, il Movimento 5 Stelle, che si sta rivelando peggio di quello che noi abbiamo anticipato prima della campagna elettorale". Poi per lo stesso leader del Carroccio: "Il signor Salvini ha delle uscite che non sono gradevoli e accettabili da parte nostra. Essendo al governo la scusa che abbiamo reso pubblica è che non deve far scoppiare un diverbio con i 5stelle, un diverbio che noi aspettiamo e auspichiamo anche presto".

L'attenzione è poi tutta per l'operato del governo: il decreto dignità che ha "distrutto la fiducia delle imprese" e la manovra che si basa sull'"autentica follia di fare nuovo deficit". La colpa è del Movimento 5 stelle, nemico della libertà, e di Luigi Di Maio: "La risposta del vicepremier grillino è caratteristica del loro dilettantismo: chiedere al Tesoro più soldi e - di fronte alle resistenze del Ministro Tria che non vorrebbe sfasciare i conti pubblici - minacciare di cacciarlo. Trattano il ministero dell'Economia come un bancomat da cui prendere i denari di cui hanno bisogno per finanziale le loro promesse elettorali".

Immancabile il commento sul tema caldo del momento. Sulla scandalo dell'audio in cui Rocco Casalino minaccia i tecnici del Mef, il Cav non ha dubbi: "In una democrazia il signor Casalino dovrebbe stare già fuori con la valigia in mano".

Quindi la promessa: "Sarò in campo nelle prossime elezioni per salvare il paese che amo". E presenta il suo Manifesto per la libertà: "Come nel 1994 è l'ora di una grande mobilitazione delle coscienze per noi che rappresentiamo l'Italia seria, onesta, concreta, fattiva. Chiediamo di unirsi a noi anche agli italiani "dell'Altra Italia", quella che oggi non ha una rappresentanza politica, all'Italia che crede nel lavoro, nello studio, nella competenza, nell'impegno. Lo chiediamo per dare una speranza ai giovani, per costruire un futuro diverso per i nostri figli, per realizzare un nuovo grande progetto politico: un Centro-destra rinnovato e unito, nel quale possano riconoscersi gli italiani moderati, ragionevoli e di buon senso. Vogliamo che quest'Italia sia protagonista della nuova stagione politica, che realizzi, a partire da noi stessi, un profondo rinnovamento, che premi il merito, la capacità e l'impegno. Ancora una volta diciamo ad alta voce "Forza Italia!". Siamo sicuri che l'Italia migliore vincerà ancora".

