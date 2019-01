Berlusconi di nuovo in campo: si candida alle europee

Silvio Berlusconi torna in campo. Il leader di Forza Italia ha decido di candidarsi alle elezioni europee del 26 maggio. "Lo faccio per senso di responsabilità, bisogna fermare questo governo, un'alleanza innaturale che non credo riuscirà a reggere", ha annunciato durante un comizio elettorale in Sardegna. L'ex Cavaliere se la prende soprattutto con i 5 Stelle: "Non hanno né esperienza né competenza, sono come i signori della sinistra comunista del 1994". Si dice poi convinto che "il centrodestra unito sia vincente in Italia, in Europa e nel mondo".