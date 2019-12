Berlusconi contro Carfagna: "La sua associazione rischia di dividere il partito"

La stoccata di Silvio Berlusconi a Mara Carfagna che venerdì presenterà 'Voce Libera'. "Ritengo che in un partito libero e aperto al dialogo interno sia inutile far nascere associazioni che magari finiscono per diventare correnti e dividere il partito stesso", afferma il leader di Forza Italia alla presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa al Tempio di Adriano.