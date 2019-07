Berlusconi: Con taglio parlamentari serve riforma legge elettorale

di ddn/dab

Roma, 11 lug. (LaPresse) - "Si creerà in molte zone del paese una soglia di sbarramento elevatissima, fra il 10% e il 20%. Noi vogliamo meno parlamentari, ma parlamentari rappresentativi della gente e dei territori. Per questo la riforma del numero degli eletti per noi dev'essere accompagnata da una riforma elettorale i cui criteri siano indicati in Costituzione, una riforma che garantisca le minoranze in tutte le regioni italiane". Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una nota. "Invece con questa legge, con il nobile pretesto della riduzione dei parlamentari, si sta scippando agli italiani un' altra quota di democrazia. Per questo, pur condividendo l'obbiettivo dichiarato, ci siamo rifiutati di partecipare alla votazione", conclude.

