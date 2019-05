Bergamo, striscione contro Salvini rimosso dai vigili del fuoco. Gori: "Chi ha dato l'ordine?"

Era stato esposto da una signora in occasione di un comizio del vicepremier a Brembate. Lo stupore del sindaco dem

Rimosso dai vigili del fuoco uno striscione contro Matteo Salvini esposto da una signora a Brembate (Bergamo), in occasione di un'iniziativa politica del leader della Lega. A commentare con stupore la notizia il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori: "Stamattina alle 9 Salvini parlava a Brembate (Bergamo) ad un'iniziativa di partito. Una signora ha esposto alla finestra uno striscione. Poco dopo lo striscione è stato rimosso dai vigili del fuoco. Domando: chi ha dato loro l'ordine di intervenire? A che titolo?", scrive il dem su Twitter, pubblicando pubblicato le foto dello striscione con su scritto 'Non sei il benvenuto' e dell'intervento per rimuoverlo.

Stamattina alle 9 Salvini parlava a Brembate (Bergamo) ad un'iniziativa di partito. Una signora ha esposto alla finestra uno striscione (vedi foto). Poco dopo lo striscione è stato rimosso dai vigili del fuoco. Domando: chi ha dato loro l'ordine di intervenire? A che titolo? pic.twitter.com/ZATp7HuoI6 — Giorgio Gori (@giorgio_gori) 13 maggio 2019

