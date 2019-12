Bellanova: Paradossale lasciare sugar tax ma poi si trova 1 mld per banca

di dab

Roma, 14 dic. (LaPresse) - "Trovo paradossale aver fatto e non aver purtroppo vinto (per ora...) una battaglia per togliere una tassa insulsa come è quella della sugar tax, la tassa sulla dolcezza, che a regime vale 200 milioni all'anno, ed improvvisamente si trova un miliardo per salvare un istituto di credito". Lo scrive su Facebook la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, capo delegazione di Italia viva nel governo, in merito al Cdm di ieri. "So bene che i due importi non sono tecnicamente la stessa cosa, ma so altrettanto che parliamo comunque di denari pubblici, di tutti noi, e che un minimo di riflessione in più in queste circostanze non guasta. Quanto meno si informano i partner di governo e si concorda un provvedimento", aggiunge.

