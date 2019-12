Bellanova: Non avvisati di commissariamento Bp Bari da Bankitalia

di dab

Roma, 14 dic. (LaPresse) - "Nel metodo c'è quindi un problema: non si può convocare un Consiglio dei ministri per approvare un provvedimento non concordato in qualche modo, prima che peraltro fosse uscita la notizia che la Banca d'Italia aveva commissariato l'Istituto, cosa della quale nessuno ci aveva informato: le banche e i relativi risparmi per Italia Viva vanno salvati, ma non senza accertare le responsabilità che hanno portato gli istituti a quella situazione". Così la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, capo delegazione di Italia viva nel governo, su Facebook, in merito al Cdm di ieri.

