Bellanova: Italia Viva non è contro Conte, ma vogliamo dare contributo

di lca

Milano, 29 ott. (LaPresse) - "Italia Viva non è contro Conte ma vogliamo dare il nostro contributo perché il paese non piombi in emergenza economica, è questa la nostra battaglia". Così la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova a 24 Mattina su Radio24 precisando che "non siamo stati silenti". Secondo Bellanova. "Le misure non possono essere semplici come le chiusure" ma "devono intervenire contro le maggiori criticità. Questo non vuole dire essere contro Conte".

