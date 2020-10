Bellanova: Dpcm scelte approssimative, misure senza basi scientifiche

di lca

Milano, 29 ott. (LaPresse) - "Non si possono fare scelte approssimative senza dati scientifici. Io non so se questo Dpcm ha basi scientifiche". Lo ha detto la ministra alle Politiche agricole Teresa Bellanova a Studio24 su Rainews, precisando che "non possiamo agire sull'onda dell'emotività".

